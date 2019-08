Músico Tony Succar: “La buena música es para siempre”

Síguenos en Facebook

Tras el éxito de crítica y difusión de su primer disco Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson, Tony Succar, peruano radicado en Miami, dejó la valla bien alta; aunque eso le quitaba el sueño. “Hacer algo bueno es positivo, pero cuando tienes que superarlo, te vuelves loco y dices ¿cómo voy a superar la música de Jackson, que resultó un producto increíble? A raíz del suceso, firmé con Universal, hice un especial de televisión, trabajé con muchas figuras”, nos dice Succar, quien hoy estará en el Festival Internacional del Cajón y Percusión Rafael Santa Cruz en el anfiteatro del Parque de la Exposición a las 5:30 p.m.

Hay que dejar el miedo... Solo queda seguir, por eso el disco que vengo a presentar se titula Más de mí. Mucha gente no conoce quién soy yo no sabe por qué hice la música de Jackson antes.

Pero esta vez son temas inéditos. Así es. Este es un disco original con canciones nuevas, pero siguiendo la misma onda con esa fusión pop tropical que es mi sello. Mi intención fue componer canciones, hacerlo con tremendos compositores y escribir como si lo estuviéramos haciendo para un Jackson pero en español, o para un Bruno Mars. No quise escribir canciones para seguir con la misma tendencia de la salsa actual.

¿Y cómo ha sido recibido Más de mí? Siento que logramos algo interesante con este disco. Mucha gente está hablando muy bien; les encanta el concepto, la calidad musical de la grabación. Todo está al mismo nivel -o mejor para mí- que el disco Unity. El primer tema que lanzamos, “Me enamoro más de ti”, fue nominado al Latin Grammy como mejor canción tropical del año. Esa fue una sorpresa. No me lo esperaba, porque ni la promocioné; la sacamos para ver cómo reaccionaba el público. Hay una necesidad en la música tropical para no hacer solo productos de calidad, sino innovadores.

En este disco te animaste a componer, perdiste el miedo... No tenía confianza, porque no soy bueno para las letras y menos en español. Yo me fui a los Estados Unidos cuando tenía dos años. Mi español no es como debería. ¿Cómo puedo a sentarme a escribir una letra? Uno no puede ser bueno para todo. Yo soy músico y si quieres una letra tiene que juntarte con los que saben. Me senté con un amigo mío, el gran Jorge Luis Piloto. Yo le digo que es un “jedi”.

Y formaron una dupla tremenda. Al final trabajamos siete canciones juntos en este disco. Él me ha dicho que debemos seguir con esta onda.

Insistes en tu propuesta, aunque la tendencia es la música urbana... La buena música es para siempre. Hay una música para vender y otra para que sea un legado. Ahorita todos están haciendo música para vender, para hacer dinero; no para trascender. No muero por ser competencia de J. Balvin y Bad Bunny. Yo quiero llegar a los oídos de la gente con buena música.

2 años tenía Succar cuando su familia dejó el Perú rumbo a Estados Unidos.

Tony Succar

Percusionista, arreglista, compositor, productor

Nació en Lima el 18 de mayo de 1986. Su padre, Antonio Succar, es pianista y su madre, Mimy Tayrako Sakaguchi, cantante. De ambos heredó el amor por la música.