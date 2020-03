Myriam Hernández vuelve a Lima, enamorada, renovada y con un mensaje que busca unir y empoderar a todas las mujeres. Este 8 de marzo se presentará en el show “Diosas en concierto”, junto a Eva Ayllón y Susan Ochoa, en el Parque de la Exposición.

¿Qué nos puede adelantar de este concierto que dará en Lima?

Estoy feliz porque estaré con grandes artistas y madres. Lo que queremos también es aportar, como dice mi tour “Soy Mujer”, a empoderarse, atreverse a hablar. Probablemente, a quienes estén viviendo violencia psicológica o física, ayudarlas a que cuenten su historia y se respeten.

Esta reflexión en su música desde el punto de vista femenino, entre el amor y desamor, ¿es también una forma de trasgredir?

Mis canciones siempre han hablado sobre esos temas, pero tratando bien al hombre. Lo que pasa es que, en este contexto, existen relaciones que son dañinas. Por ello estoy subiendo canciones que hice en los primeros años de mi carrera, que son muy feministas. Esto no es una lucha contra el hombre, sino lograr respeto entre ambos. En ese contexto, se revaloriza mucho su música a través de covers en otros géneros.

¿Qué significa esto para usted?

Es un honor que haya versiones de salsa o cumbia, de diferente tipo de ritmo. Es otro valor porque mi música llega a otra gente, con otros estilos. Es un agradecimiento. En esta época, se canta mucho sobre la diversión más que al amor.

¿Escribir sobre este tema se vuelve una resistencia?

Para mí, el amor es un sentimiento y no una moda. Hoy que estamos rodeados de música urbana, hay muchos reggaetones que abordan este tema desde una forma más melódica. En “Te pareces tanto a él”, quise integrarla a través de un ritmo urbano.

Sin embargo, aclaró que no incursionará en el género urbano...

Soy cantante romántica. No seguiré la tendencia por acaparar cierto público. Puedo hacer guiños, pero sigue siendo una canción de amor.

En tiempos donde prima más la competencia digital, es más complicado mantenerse los ideales...

Es un trabajo que no es fácil. Hoy hay muchas más competencia. Estamos expuestos muchos artistas. Tienes que estar trabajando mucho. En lo particular, estoy tratando siempre de renovarme. Me costó volver al estudio nueve años.

¿Cómo volvió a enamorarse para regresar al estudio?

Ningún tema me pegaba fuerte al corazón, ni si quiera los que yo escribía. Ahora, me enamoré del trabajo que estoy haciendo con mi productor. Es un tema de amor a primera vista. Es un sentimiento que te hace emocionar.

Perfil

Myriam Hernández

Cantautora. La “Baladista de América” lanzó su último disco de estudio, “Seducción”, en el 2011. Ha tenido éxitos desde su primer álbum, “Myriam Hernández” (1988), que se posicionó como el más escuchado desde su estreno.