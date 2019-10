Nacho en contra de la xenofobia en el Perú: "No tienen por qué estar sufriendo humillaciones"

Síguenos en Facebook

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, usó su cuenta de Instagram para mostrarse en contra de la xenofobia de la que son víctimas sus compatriotas en el Perú.

Según el intérprete de Mi Niña Bonita, los peruanos no deben generalizar contra los extranjeros que escapan de la crisis en Venezuela solo porque unos delincuentes cometen actos delictivos.

"Sigo negado a creer que esas expresiones de odio salen del corazón de la mayoría. Desde que formaba parte de la agrupación Calle Ciega, empecé a ir a ese hermoso país y me enamoré de su gente, que me ha apoyado tanto. La maldad hace mucha bulla, pero esa bulla es generada por una minoría, no podemos meter a todos los peruanos en el mismo paquete, asumiendo que todos sienten repulsión por los venezolanos", expresó en la mencionada red social.

Asimismo, anunció que ofrecerá 15 pasajes para que sus compatriotas regresen a Venezuela. Lo hará a través de su agencia de viajes y para cumplir lo prometido creó una cuenta de Instagram para que reciba las peticiones.

"Pensando en soluciones, de mi parte quiero ofrecer 15 pasajes de regreso a Venezuela a través de mi agencia de viajes y creamos una cuenta de Instagram para recibir las peticiones y poder llevar a cabo un sorteo para escoger a 15 personas que quieren volver a nuestra patria", manifestó.

"No se puede negar que hubo un acto muy irresponsable que he tenido la desdicha de ver de parte de un personaje político del Perú hablando en algún Congreso con odio en la voz y resentimiento en los ojos en contra de mi gente, gritando improperios contra mi pueblo y poniendo en tela de juicio nuestras buenas costumbres y nuestra idiosincrasia, personas malas hay en todos los países del mundo y no solo los buenos huyen de las crisis, no saquen conclusiones de lo que somos como sociedad por las malas acciones de un par de escorias que no deberían estar en libertad", agregó.