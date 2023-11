Richard Acuña y Brunella Horna celebran la llegada de su pequeño Alessio después de varias semanas de espera. La modelo, que se retiró de la conducción de ‘América hoy’ debido a su avanzado embarazo, siguió las indicaciones de su médico y aguardó en casa el momento tan esperado que finalmente se hizo realidad.

El exparlamentario Richard Acuña compartió la emocionante noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una adorable fotografía de su hijo con la leyenda: “Mi bebé (corazón)”. Junto a la imagen, expresó su agradecimiento mediante un emoticono.

Antes de dar a luz, Brunella Horna retomó su rol como conductora en ‘América hoy’ tras su ausencia en los primeros meses del embarazo. La ex chica reality demostró su determinación al afirmar que trabajaría hasta que su cuerpo se lo permitiera. A través de historias en Instagram, compartió: “¿Hasta cuándo trabajaré en el programa? Hasta que me den las contracciones. Eso fue lo que me dijo el doctor, así que a cualquier síntoma de alerta debo avisarle”.

Primera foto del hijo de Richard Acuña y Brunella Horna.

