Natalia Lafourcade y Gael García cantarán 'Recuérdame' de 'Coco' en los Oscar 2018

Síguenos en Facebook y YouTube

En la próxima gala de los Oscar, los mexicanos Natalia Lafourcade y Gael García Bernal interpretarán junto al estadounidense Miguel el tema "Remember me" (Recuérdame) de la película de animación "Coco".

La Academia confirmó hoy que el tema central de la película animada que compite por el premio a 'mejor canción original' será una de las atracciones de la gala que se realizará el próximo 4 de marzo.

El tema compuesto por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez se ha convertido en la canción icono de la película inspirada en el Día de los muertos de México.

Cabe mencionar que la canción 'Recuérdame' estuvo nominada para llevarse el Globo de Oro a la mejor canción; sin embargo, perdió frente al tema "This is Me" de "The Greatest Showman" ("El gran showman"), con el cual disputará nuevamente el premio en los Oscar 2018.

La 90 edición de los galardones más importantes del cine se realizará en el teatro Dolby de Los Ángeles y contará con el humorista Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.