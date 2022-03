En la última edición de Estás en Todas, Natalie Vértiz se pronunció sobre las cirugías a las que se ha sometido, dejando en claro que está contenta con los resultados y precisó que sabe muy bien sus límites.

“Me acaban de decir que sí tengo panza, he recuperado un par de kilitos después de la banda gástrica”, comentó el conductor y productor entre risas.

Luego la producción presentó una fotografía de Natalie Vértiz cuando era muy joven, donde se muestra algo más corpulenta. De inmediato, la exMiss Perú se defendió

“Allí estaba bronceada, feliz, bronceada y un poco más cachetona y gruesita por algunas zonas”, señaló Natalie Vértiz, a lo que Choca agregó: “Es lo que hay, así aparecimos y así estamos”.

Luego continuó con: “la verdad es que yo no tengo nada que ocultar, mira mis hijitos hermosos. Ellos han sacado mis genes y los de mi esposo. La verdad es que tampoco he cambiado tanto. Yo ya sé mis límites hasta aquí, no más”.

Natalie Vértiz califica a Rafael Cardozo como: “aburrido, insípido y sin personalidad” (VIDEO)

La conductora de ‘Estas en todas’, Natalie Vértiz explotó contra el líder de los ‘Combatientes’ y lo calificó como una “aburrido, insípido y sin personalidad” durante la última emisión del programa sabatino.

Todo sucedió cuando Rafael Cardozo le tocó ser parte de una secuencia con Choca Mandros, en la que si no respondía la pregunta tenía que comer o tomar una bebida exótica.

El conductor Choca le preguntó a Rafael quién es más aburrida si Natalie Vértiz o su novia Cachaza, él no quiso responder la pregunta y prefirió el castigo. Al final la secuencia, Natalie Vértiz se pronunció muy molesta con su productor por la pregunta y con Rafael Cardozo por no contestar claramente.

“Bien aburrido, te veo, Luchito Otani (productor), estoy a punto de renunciar... la verdad para mí Rafael es aburrido, insípido y sin personalidad, por favor como no va a elegir (entre ella y ‘Cachaza’)”, señaló fastidiada.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE