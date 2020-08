La modelo Natalie Vértiz compartió en sus historias de Instagram imágenes que le enviaron varias de sus seguidores para mostrarle que ellas también padecen de acné como muestra de solidaridad.

Recordemos que Natalie Vértiz publicó una fotografía de su rostro con acné para demostrar a sus seguidores de Instagram que todo no es perfección en las redes sociales.

“Espero que disfruten de este ángulo diferente que no suelo mostrar, pero que creo es necesario para que entendamos que no todo lo que se ve en redes sociales es real ni perfecto. Todos tenemos malos días y buenos también. ⁣Todos somos humanos”, indicó la ex Miss Perú Universo.

La esposa de Yaco Eskenazi contó a los usuarios que reflexionó sobre el contenido que publica, que suele mostrar una apariencia perfecta, por lo que decidió compartir un contenido que se ajusta a la realidad.

“Últimamente, he estado reflexionando sobre lo que comparto con ustedes en mis redes sociales. Y, después de mucho tiempo posteando mi lado perfecto en todas las situaciones, creo que ya es momento de compartir con ustedes también mi lado real e imperfecto”, escribió.

