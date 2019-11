Natalie Vértiz sorprendió al disfrazarse de 'Gamora' de Avengers por Halloween (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La modelo peruana Natalie Vértiz sorprendió en las redes sociales al disfrazarse de 'Gamora' de Avengers por Halloween para alegrar a su hijo Liam, quien reaccionó emocionado al ver a su madre maquillada al estilo de este personaje.

"Ser Gamora no ha sido nada fácil pero con tal de ver a Liam feliz...¡haría lo que sea! Antes no le tomaba tanta importancia a ninguna fiesta...pero este niño me tiene flotando en una nube y todo es una celebración. Gracias por ser mi más grande inspiración mi rey! Amor disfrazarme para ti...disfruto demasiado viendo la reacción de Liam cuando me ve disfrazada. Por miles de fiestas más juntos, te ama tu mamá", escribió Natalie Vértiz como dedicatoria a su pequeño.

Natalie Vértiz colgó también videos de cómo fue proceso de maquillaje para convertirse en Gamora.

Por su parte Yako Eskenazi y su hijo Liam se disfrazaron de Luigi y Mario Bros respectivamente.