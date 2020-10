Los conductores de ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz y Choca Mandros protagonizaron un divertido momento cuando conversaban sobre sus primeros trabajos.

Todo sucedió cuando Choca contó que su primer trabajo fue en una zapatería y aprovechó la oportunidad para bromear sobre la talla de los pies de Natalie: “Yo trabajé vendiendo zapatos en el Óvalo Higuereta. Tenía 16 años, fui a hacer una campaña navideña y decía: ‘Señorita, talla 42, no?’”.

“Este es bien gracioso”, señaló la exMiss Perú y presentó la nota donde lo ‘guerreros’ revelaron cuáles fueron sus primeros trabajos.

Tras ver el video, Choca seguía molestando a Natalie Vértiz con la talla de sus zapatos pero esta vez no se quedó callada.

“No me avergüenzo de mis pies porque gracias a mis pies puedo sostener todo esto (todo su cuerpo)”, dijo la modelo y ambos conductores no dejaron de reírse y agregó: “Donde has visto una mujer de un metro ochenta con pies talla 35, no te pases”.

Al parecer la química entre Natalie y Choca está creciendo cada semana, se nota la confianza que hay entre ambos.

Natalie Vértiz y Choca revelan sus primeros trabajos | Estás en Todas

Natalie Vértiz en ‘Estás en todas’

La exMiss Perú, Natalie Vértiz ingresó como conductora de ‘Estas en todas’ tras la salida de Sheyla Rojas debido al escándalo que surgió luego de que se hiciera público una fotografía donde se veía a la influencer besando al futbolista Luis Advíncula.

Hoy Sheyla Rojas ha dejado atrás este negativo episodio en su vida que la obligó dejar el programa sabatino y sigue su trabajo como influencer e imagen de algunas marcas.