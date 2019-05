Natti Natasha se quiebra al recordar difícil episodio que vivió tras conocer la fama (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Natti Natasha brindó una extensa entrevista para el programa mexicano 'El Gordo y la Flaca', donde habló del complicado camino que tuvo que atravesar para convertirse en la famosa artista que es en la actualidad.

La cantante dominicana recordó que pese a haber alcanzado gran éxito con el tema 'Dutty Love' que grabó junto a Don Omar, ella llegó al punto de no tener con qué alimentarse debido al cierre de la compañía.

"Yo tuve que volver a cero. Vino Dutty Love y (otra vez caí). Yo me quedaba en una esquina y no sabía porque volvió el momento donde ya no tenía con qué comer, volvió todo", contó Natti Natasha con la voz entrecortada.

Asimismo, la intérprete de 'Criminal' no pudo evitar quebrarse al hablar de las humillaciones que recibió por ser una mujer que buscaba abrirse paso en el mundo del reggaetón.

"Las humillaciones fueron más grandes. Ves que las mujeres no pueden, que no venden, que no son nada. Yo volví a República Dominicana", recordó entre lágrimas Natti Natasha.