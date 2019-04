Natti Natasha revela que está soltera y que tiene miedo a las decepciones amorosas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La cantante de música urbana Natti Natasha confesó que está soltera y que por el momento no piensa tener una relación porque desea estar enfocada en su carrera musical.

En declaraciones para el programa 'Detrás de la Fama' de la cadena Telemundo, la artista del género urbano reveló que tenía miedo que le rompan el corazón.

Todavía no, le tengo un poco de respeto a eso. Imagínate si en estos momentos, donde yo estoy logrando lo que tanto he luchado, me rompen el corazón. Me muero, respondió Natti Natasha a la entrevistadora Rashel Díaz, quien le preguntó si su corazón tenía dueño.

Siento que es algo que Dios me va a traer, eso llega en el momento que es. Quien llega a tu vida te va a aceptar de la manera que eres. Con la persona que venga no quiero aparentar lo que no soy, quiero ser yo… quien llegue debe ser un complemento, alguien que venga a acompañarme en este camino de vida, dijo después.

También explicó qué requisitos debe tener su pareja. "Quiero que sea lindo, la manera en como tratan a uno es lo importante. Eso es lo primero que se debe mirar, afirmó.