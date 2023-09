Nelly Rossinelli se ganó el cariño del público tras su participación como jurado en ‘El Gran Chef Famosos’. En esta oportunidad, la también TikToker reveló detalles de su matrimonió para el canal de Youtube de Lizbeth Cueva.

“Yo me metí a estudiar para darle lo mejor a mi hijo, quería que él tenga las comodidades y además, era una forma de ascender en el lugar donde estaba. Yo siempre decía que no le voy a presentar otra persona a mi hijo que cumpla el rol como de padrastro, no me gustaba esa figura. No me imaginé enamorarme de mi esposo ”, contó en un inicio.

“Eso sí, yo tenía claro y se lo aclaré porque yo sí siento que es más importante ser mamá que mujer, es mi prioridad uno. Yo cuando lo conocí yo le dije que mi prioridad toda la vida iba a ser Salvador, tu puedes querer ir a cenar, salir de fiestas, no sé, mejor búscate una chica que no sea mamá. Él me dijo yo estoy aquí con todo. Encontré alguien que lo entendió”, agregó.

Además, Nelly contó que mantuvo una relación disfuncional con el padre de su primer hijo, ella creyó que ese amor duraría para toda la vida, pero no fue así. Además, dijo que su primer embarazo fue una de las experiencias más dolorosas de su vida.

“La primera relación que yo considero como estable fue la de mi hijo mayor. Fue él quien cortó la relación tres veces. Yo creo que esto se debió a que ambos teníamos personalidades distintas. Dentro de una de las rupturas que tuvimos fue cuando yo estaba embarazada y eso si me chocó bastante porque tú estás con todas las hormonas y estás con los cambios de temperamento del embarazo. Una cosa es que te dejen, que ya es difícil, y otra cosa es que te dejen embarazada”, sostuvo.