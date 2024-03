Néstor Villanueva fue contactado por el programa ‘América Hoy’ luego de que captaran a Susy Díaz comprando los útiles de sus nietos, a pesar de que ella no tiene ninguna responsabilidad con ellos.

El cantante le aseguró al espacio matutino que “está en otras cosas” y recordó que hace más de un año no le dejan ver a sus pequeños.

“Pregúntale a ella pues amigo porque yo estoy en otras cosas (...) 15 Meses que no veo a mis hijos, 15 meses que no me dejan ver a mis hijos y estoy en problemas judiciales, son 15 meses que vengo yo arrastrando sin ver a mis hijos”, sostuvo.

Néstor Villanueva muestra pruebas

El cantante mostró una conversación del 14 de febrero con una amiga en común con Flor Polo Díaz, diciéndole que le diga a Florcita que le envíe la lista de útiles escolares.

“Hola amiga, disculpa que te moleste. Podrás decirle a Flor que te envíe la lista de útiles escolares a mis hijos, para ver y poder comprarle”, se lee en el chat.

Al día siguiente, tal como se registra en los pantallazos de las conversaciones, la mujer le responde: “amigo, buenas noches, sorry por no poder ayudarte. Flor me pidió que en ese tema no me meta”. A lo que Néstor responde: “Pero por qué. Es para los estudios de mis hijos”, y la mujer le explica: “Solo me pidió que por favor ahí no me meta”.

Te puede interesar