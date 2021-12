La cantante y compositora Nia Vanie se unió al cantante Adrián Bello para el estreno de su tema “Si tú me quisieras”, un bolero de sonido clásico que narra la historia de un amor no correspondido. El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La canción fue compuesta por los dos artistas, Nia Vanie y Adrián, producida y mezclada por David Chang en Elisa Records (Perú), y masterizada por Holzman Records.

“Cuando empecé a escribir esta canción solo quería botar todo el dolor que venía con aceptar que alguien no me quería de la misma manera. Adrián se sumó a la composición y no solo entendió, sino que abrazó todo eso y complementó la canción de una manera hermosísima que nadie más habría logrado”, comentó Nia a través de un comunicado.

El lanzamiento de “Si tú me quisieras” está acompañado por un videoclip, producido por Elisa Records. Bajo la dirección de Germán Tejada, Adrián y Nia Vanie actúan interpretando a una pareja que ha perdido el romance y se ven envueltos en la rutina.

“Me siento suertuda de haber podido compartirla con Adrián, las tomas no habrían fluido igual si no lo hubiese tenido a él de compañero... Estoy segura que les va a encantar”, precisó la intérprete.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo revela que Melissa Paredes será su madrina en boda con Julián Alexander