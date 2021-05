A sus 20, y un poco más de dos años de carrera, la cantante y rapera argentina Nicki Nicole no puede quejarse de cómo la está tratando la industria musical. Además del éxito de sus canciones, los millones de vistas de sus videos en YouTube, la artista se llevó el premio Lo Nuestro 2020 como Artista Femenina Revelación y fue nominada al Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo.

“Que me tengan en cuenta para estos premios en tan poco tiempo de carrera fue muy valioso para mí. Eso me da a entender que hay gente que me está viendo y me toma en cuenta. Esos reconocimientos me hacen sentir muy bien”, dice a Correo.

Lanzamiento

A sus sonados hits “Wapo Traketero”, “Colocao” y “Mala Vida”, la joven intérprete lanza junto al portorriqueño Lunay el tema “No Toque mi Naik”, que reafirma su estilo y personalidad en el género urbano.

“Yo creo que la música urbana va a seguir creciendo y evolucionando. Sin embargo, a pesar de su importancia, hay mucho prejuicio en torno al género, es terrible, hay mucha gente que no se toma el tiempo para escuchar lo que uno está haciendo. Entiendo que no te pueda gustar, pero me molesta que juzguen algo que no escuchaste y que encima lo odien”.

Nicki Nicole nació en Rosario, le gustaba asistir a batallas de freestyle y fue descubierta por un productor que la escuchó en un pub donde se reunían jóvenes talentos. Luego de convocarla y producir sus primeros temas empezó una carrera que no tiene límites y que incluye escribir sus propias canciones.

“Compongo sola y me gusta siempre es estar en un plan descontracturado a la hora de crear, me cuesta mucho decir: ‘hoy día voy a hacer una canción sobre tal cosa’. Siento que al llegar al estudio me limito y no sale nada. Cuando mejor trabajo es cuando lo hago sin obligación”, dice la joven.

-¿En tiempos de marketing y premeditación comercial tienes libertad para manejar tu carrera?

Por suerte es algo que está hablado desde el día uno en que firmé con Sony Music. Yo pedí libertad, yo creo que soy lo que soy en base a lo que represento y lo que represento es ser yo misma al cien por ciento. El día que yo quiera ser otra persona, sonar como otra cantante de moda, primero que el público lo va a notar y segundo, yo no voy a ser feliz.