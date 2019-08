Nicola Porcella acepta pasar otra vez por el polígrafo y probar que no agredió a Angie Arizaga (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras los recientes videos que protagonizó Nicola Porcella con Angie Arizaga, el exchico reality fue consultado en medio de un enlace en vivo con 'Válgame Dios' si estaría dispuesto a pasar por un polígrafo (detector de mentiras) para probar que no agredió a su expareja.

Ante esta consulta, el exintegrante de 'Esto es Guerra' dijo que no tendría problemas en someterse a este método una vez más, pero eso no fue todo.

Ante la insistencia de pasar por la prueba del polígrafo esta tarde, Nicola Porcella dijo que lo haría sin ningún problema, pues está seguro de su versión.

"Yo no tengo ningún problema, ya lo hice una vez para desmentir cuando me acusaron de algo en lo que no tenía nada que ver y no tengo problema en someterme a un polígrafo hoy mismo si quieres, para que se den cuenta que yo no estoy mintiendo y salir ya de este tema y que Angie y yo estemos tranquilos", sostuvo Porcella.

Esta respuesta recuerda que hace un tiempo, el excapitán de los 'guerreros' ya pasó por este método cuando fue invitado al programa 'El valor de la verdad', para pronunciarse sobre la llamada 'Fiesta del terror'.

Un detalle que podría confirmar su regreso al sillón rojo es que Nicola Porcella dio esta entrevista exclusiva al programa 'Válgame Dios', que forma parte de Latina, canal en el que se transmite dicho programa.

Y a esto habría que agregar que Beto Ortiz subió en su cuenta de Instagram un mensaje que hace pensar que podría ser su próximo invitado.

“Ajá. Nicola Porcella está dispuesto a pasar por la prueba de polígrafo una vez más”, publicó el conductor de televisión.

Respecto al reciente escándalo por la difusión de unos videos en los que aparece con actitudes bastante agresivas contra Angie Arizaga, Nicola aceptó haberse dejado llevar por sus impulsos y los tragos.

Sin embargo, en todo momento negó algún tipo de maltrato contra su expareja. Según Porcella, su comportamiento dentro de la discoteca fue porque Angie le contó lo que una persona cercana a ambos había dicho de él.

Esto generó su molestia, pero no contra Arizaga, sino porque esta le pidió que no encarara a dicha persona, aseguró Nicola Porcella.