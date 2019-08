Nicola Porcella afirmó que no le mentó la madre a Angie Arizaga (VIDEO)

Nicola Porcella respondió en 'El Valor de la Verdad' que no le mentó la madre a su expareja Angie Arizaga en los exteriores de la discoteca a la que acudieron y el polígrafo le dio la razón.

La pregunta que planteó el conductor del programa, Beto Ortiz, le preguntó: "¿Le mentaste la madre a Angie saliendo de la discoteca?" Él respondió que no y fue marcada como verdad.

"¿Sabes el problema que tengo? Es que he jugado fútbol toda mi vida. La gente no sabe el léxico que tenemos cuando jugamos fútbol. No le menté la madre a Angie, no era el momento de decirlo, pero no fue para ella. Eso era lo que yo quería aclarar, que la gente sepa que jamás en mi vida le mentaría la madre a una mujer, no lo haría, no soy capaz de hacerlo", expresó.

"De repente no fue el momento de decirlo, pero yo tengo un trato con mis amigos. Tengo un error, yo hablo muchas lisuras", agregó.