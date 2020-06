Tras la ola de críticas que recibió por haber viajado a México en plena pandemia del coronavirus, Nicola Porcella decidió hacer caso omiso a sus detractores y prefirió agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores ahora que es parte del reality de Televisa, ‘Guerreros 2020′.

“No quería irme a bañar sin decirles a todos que muchísimas gracias por el apoyo. A la gente de Perú que los adoro, de verdad, esta semana más que nunca he sentido su apoyo. He sentido su apoyo cuando gente que me quería ver mal, quería atacarme y veía como todo mundo se ponía de mi lado. De verdad estoy súper agradecido”, expresó en un primer momento el chico reality a través de sus historias de Instagram.

Nicola Porcella responde a sus detractores. (Video: Instagram)

“Para mí es una oportunidad muy grande que la vengo buscando hace tiempo y Dios me la dio. Por algo se me dio y estoy muy feliz de estar acá en México. No saben lo lindo que es la gente acá, las personas son increíbles, ‘Guerreros 2020′ es un programa espectacular, de verdad estoy súper contento. Mi equipo, me quito el sombrero por ellos”, agregó Nicola Porcella halagando el nuevo reality del cual es parte en México.

Finalmente, el exconductor de televisión agradeció a sus fanáticos de Perú y México y sostuvo que nadie tiene por qué detenerlo en su carrera televisiva, pese a toda la polémica que se ha generado en torno a su participación por diversos motivos.

“Lo que estoy viviendo de verdad es un sueño y se lo agradezco a Dios y a todos ustedes, a todo el Perú, a todo México. (...) Para adelante siempre muchachos, que nadie los detenga”, sentenció Porcella.

