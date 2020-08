Muchas fanáticas se preguntan si en estos días el corazón de Nicola Porcella tiene dueña. Esto se dio a conocer en una entrevista vía Instagram con el conductor de UniMás Antonio Santana, ‘El capitán histórico de las Cobras’ confesó que se siente atraído por una chica de Perú.

Pues bien cuando el conductor español le preguntó si le gustaba alguna de sus compañeras de Los Leones o de Las Cobras de Guerreros 2020, Nicola aseguró que ninguna en especial.

Sin embargo, Nicola Porcella también reveló que hay una chica en Perú por la que siente atracción: “En Perú sí hay una chica que me atrae, no sé si ella lo sabe. No, sí lo debe saber”, afirmó.

Nicola afirmó que le gustan las chicas bonitas y de buen cuerpo. “No tengo un tipo en especial, tiene que ser divertida y que todo el día la pasemos bromeando, pero también que sea recta, saber que se preocupa por mí”, dijo.

Porcella también dijo que le gustarían tener una hija, pero no es su prioridad. “Primero tendría que tener enamorada”, manifestó. También dijo que si se abren las fronteras, llevaría a su hijo a México.

En esta divertida entrevista, Nicola también señaló que se encuentra enfocado en crecer profesionalmente en México. “Cuando estaba en Perú se crítica mucho; que si estás en realities, no puedes actuar, no puedes conducir”, manifestó.