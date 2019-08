Nicola Porcella confiesa que pasó la noche con Angie Arizaga tras la supuesta pelea (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El exchico 'reality' Nicola Porcella confesó en 'El Valor de la Verdad' que pasó la noche con su expareja Angie Arizaga tras la supuesta pelea que habrían protagonizado en los exteriores en una discoteca. Sin embargo, aclaró que solo fue para "conversar".

"Hay dos momentos en que me veo con Angie, quiero especificar y ser claro porque a veces pasar la noche lo malinterpretan como si hubiéramos tenido algo. No pasó nada entre Angie y yo, quiero dejarlo en claro, no tuvimos nada", expresó en el programa conducido por Beto Ortiz.

Según Porcella, en la primera noche solo conversaron durante la madrugada y que al día siguiente tenían funciones de circo y una sesión de fotos.

En la otra noche fue cuando salió el video en el programa de Magaly Medina. Acudió a visitarla para saber cómo estaba.

"Hablamos dos noches. La primera en que salimos de la discoteca y nos quedamos conversando toda la madrugada y la noche siguiente en que sale la noticia y voy a su casa a verla, que la gente dice que la ha manipulado. Voy en la noche a su casa, la voy a buscar a ver cómo está ella. Estaba con su familia, su papá y sus hermanos. Me quedo conversando con ella un rato, ella se sentía mal, la tapé y le dije que se ponga su pijama. Se sentía mal anímicamente. Estuve con ella, me quedé un par de horas y me fui", manifestó.