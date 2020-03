Nicola Porcella critica a los influencers: Como ya no les mandan ropa, ahora se dedican al Tik Tok

Nicola Porcella utilizó sus historias de Instagram para mostrarse indignado con los influencers peruanos, ya que él no cree que, en tiempos de cuarentena, estén grabando videos en Tiik Tok o compartiendo recetas en sus redes sociales.

“Tengo una consulta sobre los influencers, yo no me considero así, yo soy una figura mediática. Teniendo un montón de seguidores y como ahora no les mandan ropa y no hacen sus unboxings, lo único que hacen es grabar Tik Toks o sus postrecitos, porque si están entretenernos, para eso está Netflix o jugar en familia. Creo que hay cosas más importantes”, comentó el exchico reality.

RODRIGO GONZÁLEZ Y SUS CRÍTICAS

El exconductor de Latina no dudó el criticar las palabras de Nicola Porcella.

“¿Sus plataformas están al servicio de la comunidad? A ti tampoco te están mandando nada y da risa que tú (que eres un eterno desatinado) ahora te hagas el profundo. Ya entendimos que odias el Tik Tok y que te conoces todas las aplicaciones de pago, sigamos con la cuarentena”.

