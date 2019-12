Nicola Porcella deja el país en enero: "Cometí muchos errores producto de mi inmadurez"

Síguenos en Facebook

El ex integrante de realities Nicola Porcella reveló en una entrevista al Trome que alzará vuelo a México en enero para impulsar su carrera en la actuación y dejar atrás los escándalos que tuvo en nuestro país.

Según contó al medio, ya firmó contrato con la agencia Happy Management, que representa artistas en México, España y otros países. "Sí, me voy en enero...Ha sido una decisión difícil, pero vamos con todo", señaló.

"Ya tengo algunas entrevistas pactadas y haré algunos casting. Ellos saben de mi trabajo aquí, de los problemas que tuve, pero las cosas siempre pasan por algo", explicó.

Además admitió que cometió muchos errores. "En la mira estuve siempre, creo que fue un poco por ser la cabeza de un reality y porque también cometí muchos errores, producto de mi inmadurez, la fama, pero quién no se equivoca. Ahora me he levantado, he madurado, ya no salgo de mi casa, paro encerrado y estudiando", enfatizó.

La expareja de Angie Arizaga aclaró también que no tiene ningún problema con la justicia. "Quiero aclarar que nunca he sido denunciado y no tengo ningún problema con la justicia. Solo le entablé una querella a la señora Magaly Medina, que continuaré hasta el final y ya la justicia verá a quien le da la razón", dijo.