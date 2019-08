Nicola Porcella desmiente a Greg Michel y niega escena de celos a Angie Arizaga (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Greg Michel contara en 'El valor de la verdad' que Nicola Porcella le hizo una escena de celos a Angie Arizaga al verlo con él, el exchico reality negó tajantemente la versión que dio el modelo belga en el programa de Beto Ortiz.

“Nunca en mi vida me acuerdo de haberme cruzado con Greg Michel. (...) Eso es mentira, yo nunca la he celado con eso. Está loco”, fue la primera reacción de Nicola Porcella ante las declaraciones de Greg Michel.

Asimismo, el exintegrante de 'Esto es Guerra' restó importancia a lo dicho por Greg Michel y aseguró que solo lo hizo por ganarse dinero.

"No le voy a dar más vueltas a este asunto, eso es totalmente falso, felizmente ni escuché, no quiero ni contestarle porque creo que hay otras maneras más fácil de hacer plata, no inventarse ¿no?", manifestó Nicola Porcella ante las cámaras de 'Válgame Dios'.

Sin embargo, Nicola Porcella se mostró sorprendido por las confesiones que hizo Greg Michel, a quien incluso reveló que una vez le hizo una promoción de su negocio.

“Sé quien es porque una vez me pidió un favor que había hecho su gimnasio o comida sana, me escribió y normal, no tengo ningún problema. Por eso me pareció súper extraño”, agregó la expareja de Angie Arizaga.