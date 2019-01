Nicola Porcella en 'En Boca de Todos': "Si me han invitado para hablar de Angie, díganme y me voy" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Nicola Porcella estuvo como invitado en el programa En boca de todos y no fue ajeno a las preguntas de los panelistas en torno a su expareja Angie Arizaga.

"Me parece guapísima, estaba muy bonita. Angie es una chica muy bonita, pero si me dices qué sentí... Nada, ni algo bueno, ni algo malo, nada. No había un sentimiento", comentó el chico reality sobre el ingreso de la popular 'Negrita' a Esto es Guerra.

Sin embargo, según el director de televisión del reality, Nicola Porcella le había pedido el video de presentación de Angie Arizaga. Aunque el hecho fue desmentido por el 'guerrero', los panelistas del programa insistieron en vincularlo con su expareja.

"Muchachos, si me han invitado para hablar de Angie, díganme y me voy. Son 8 meses que ya no estoy con ella por favor. La vida continúa amigos en verdad. Díganme y si no, me largo", expresó el modelo visiblemente fastidiado por el tema.