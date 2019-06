Nicola Porcella estuvo con amigas en fiesta privada tras terminar con Romina Lozano (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras hacerse público el fin de su relación con la ex 'Miss Perú' Romina Lozano, Nicola Porcella disfrutó de una fiesta privada junto a jóvenes modelos.

El programa 'Mujeres al mando' difundió las imágenes donde se observa al exchico reality en una reunión junto a sus amigas, quienes fueron las que publicaron dichos videos en las redes sociales.

Aunque Nicola Porcella no aparece en los videos, se puede escuchar su voz cuando pide que no lo graben. “Ya es que he salido yo”, se escucha reclamar al ex 'guerrero'.

Asimismo, el programa matutino mostró que Nicola Porcella volvió a seguir en Instagram a Brunella Merino, con quien dejó de comunicarse durante su relación con Romina Lozano.

Ahora que nuevamente se encuentra soltero, Nicola Porcella decidió intercambiar comentarios y 'me gusta' con su ex 'saliente' en la red social.