Nicola Porcella a su hijo: "Me hice la promesa de hacerte un gran hombre, con valores"

El exconductor de televisión Nicola Porcella escribió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado para su hijo en que revela la promesa que se hizo para el bienestar de su retoño.

Según el exintegrante de 'Esto Es Guerra', educará a su hijo "con valores" y que pueda tener lo que a él le faltó. Asimismo, dijo que seguirá firme con su compromiso pese a las caídas que tenga en la vida.

"Desde el día que supe que ibas a venir sabía que iba a tener que luchar día a día por darte lo mejor. Me hice la promesa de hacerte un gran hombre, con valores y que puedas tener todo lo que yo no pude. Esa promesa sigue intacta y así tenga mil caídas por ti me levanto mil y un veces. Gracias por enseñarme tanto siendo tan chico. Te amo emperador", se lee en la mencionada red social.

El mensaje motivador de Nicola Porcella fue muy aceptado por sus seguidores en Instagram que le pidieron seguir adelante y recuperarse de los problemas que tuvo.

Como se recuerda, el expresentador de televisión fue cuestionado por agredir verbalmente a su expareja Angie Arizaga, hecho que lo llevó a regresar a 'El Valor de la Verdad' para contar su versión.

También, reveló que iba a viajar al extranjero por un determinado tiempo tras ser involucrado en escándalos.

“Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender. No me estoy yendo a Miami, sino a la casa de unos familiares fuera”, expresó en diálogo con el diario Trome.