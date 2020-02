Este lunes 17 de febrero, arranca el nuevo reality “Todo por amor”, que será conducido por Nicola Porcella y Karina Rivera. El exchico reality rompió su silencio y habló de toda la polémica que se ha generado tras su regreso a la pantalla chica.

Porcella hace frente a las críticas manifestando que se encuentra en una nueva etapa de su vida y que limpiar su imagen es responsabilidad suya, más no de Latina. “La pelota está en mi cancha. Latina no tiene nada que ver, ellos contrataron al talento, la responsabilidad recae en mis hombros, si Nicola la friega... ya no hay salvación”, contó a Reporte Semanal.

Además, el modelo aseguró que esta vez tiene que cuidar su comportamiento pues en su contrato hay una cláusula específicamente sobre ello, y si la incumple podría costarle muy caro. “La contratación vino con una cláusula súper fuerte, de bastante plata. Tengo que mantener un comportamiento a la altura de un conductor de televisión de un programa que va dirigido a las amas de casa y a niños, que es lo que no entendía”, dijo.

La expareja de Angie Arizaga fue enfático y señaló que Latina no tiene la responsabilidad de limpiarlo. “La responsabilidad no es de Latina. Ellos contrataron a la persona que creen que va bien para el programa (…) La responsabilidad de limpiarme y de mostrar al otro Nicola es mía, no tiene nada que ver Latina. Latina no me está limpiando la cara, todo el peso está en mí”, reveló.

Al ser consultado sobre su relación con Angie Arizaga, Nicola dijo que no está enamorado de ella, y que lo que vivió junto a la chica reality fueron solo “momentos bonitos”. “Lo pienso mil veces y para mí es “no”. Yo creo que todavía no me he enamorado. Siempre tuvimos muchas discusiones, muchos problemas. Yo tuve la culpa muchas veces, los dos cometimos muchos errores. Hubo momentos bonitos, pero no fueron largos”, finalizó.