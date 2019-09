Nicola Porcella: "Magaly Medina habla de mí porque no tiene cómo llenar su programa"

Nicola Porcella no dudó en arremeter contra Magaly Medina, luego de que la popular 'Urraca' dijera que el exchico reality se cree "filósofo" por los mensajes que deja en sus redes sociales.

"No veo a Magaly, pero tiene que hablar hasta de lo que pongo en Instagram, eso quiere decir que sigo vigente y que solo le funciona hablar de mí porque no tiene cómo llenar su programa. El problema es que yo estoy alejado de la tele, qué hará ahora, no tendrá contenido", dijo el exintegrante de 'Esto es Guerra' en una entrevista para Trome.

Asimismo, Nicola Porcella recordó la demanda por difamación que le interpuso a la conductora de televisión por las expresiones que hizo sobre la llamada 'Fiesta del terror'.

"Más bien que se refiera al juicio, pues debe tener un poquito de cuidado por todo lo que expresa, ella está ventilando temas de salud que pertenecen al ámbito privado, pero en fin, yo sigo ampliando mi demanda y lo que posteo en mis redes es para mis fans", agregó Nicola Porcella.