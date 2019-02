Nicola Porcella manda carta notarial a Magaly Medina y ella responde: "Se nota que no me conoces, mocoso"

Nicola Porcella envió una carta notarial a Magaly Medina tras haber sido mencionado en su programa, cuando se presentaba un informe sobre el caso Poly Ávila, quien asegura que fue drogada sin su consentimiento en una fiesta el pasado 26 de enero.

La conductora de televisión leyó la carta en vivo y se burló de su contenido. Según el integrante de realities, se dieron afirmaciones inexactas sobre su persona en el programa y que estas debían ser rectificadas.

"Solicito rectificar las afirmaciones inexactas vertidas sobre mi persona en las ediciones de su programa correspondientes a los días 5 y 6 de los corrientes que tienen a presentarme como partícipe del deplorable suceso denunciado por la señorita Paula Ávila", leyó la popular 'Urraca'.

"Tu podrás ser un chico muy querido en tu canal, protegido por tu canal, pero acá también se suele defender a su gente... Como se nota que no me conoces, mocoso", dijo Magañy Medina al asegurar que ella no ha cometido faltas.

" A ver si otro día te informas mejor o tu abogado se informa mejor o ven mi programa minuto a minuto para que me digan en mi cara pelada y me hagan perder mi tiempo para decirles que jamás, en ningún programa mío he dicho que la reunión se hizo en tu casa", señaló.