Luego de que en redes sociales se viralizara una supuesta declaración que hizo Nicola Porcella contra el presidente Martín Vizcarra, el ex ‘guerrero’ se pronunció para aclarar que la noticia es falsa y que no ha dado ninguna declaración a ningún medio.

“Obviamente es falsa, yo no he declarado nada. Yo estoy tan metido en otra cosa que no paro viendo (las redes). Yo no me metería con algo tan delicado, teniendo a mi mamá. No les hagan caso a la gente que solo quiere generar likes”, dijo el exchico reality a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Nicola Porcella pidió a sus seguidores que le envíen capturas de todas las páginas donde aparezcan estas noticias ya que ha decidido denunciarlos penalmente.

“Como saben, no le tomo importancia a las noticias que salen de mí, pero esta vez y por lo que está pasando, voy a hacer todo acorde a la ley y voy a hacer la denuncia por eso pedí todas las páginas, porque me están difamando. Ya estoy cansado y que lo resuelva la justicia”, manifestó el también conductor de televisión.

