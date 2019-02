Nicola Porcella: Poly Ávila y Claudia Meza se indignan al verlo en fiesta de ProTv (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pese al grave escándalo en el que se encuentra involucrado por las denuncias que hicieron Poly Ávila y Claudia Meza asegurando que fueron drogadas en una fiesta de Asia, Nicola Porcella sorprendió al reaparecer en una fiesta organizada por ProTv, lugar donde supuestamente ya no trabajaba.

A través de su cuenta de Instagram, el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, publicó varios videos en los que se puede ver al chico reality divirtiéndose junto a sus amigos del programa.

El programa de Magaly Medina pasó en vivo estas imágenes frente a Poly Ávila y la Miss Trujillo, quienes no pudieron ocultar sus rostros de indignación.

"A mí realmente me causa indignación. Este era el miedo que yo justamente tenía al salir a denunciar, de que no se haga nada y que esto pase como si no hubiese pasado nada. Ese era mi temor", sostuvo la modelo Claudia Meza.