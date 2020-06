La productora del reality mexicano ‘Guerreros 2020’, Magda Rodríguez, habló sobre la polémica que gira en torno a Nicola Porcella, luego de que viajó a México para ser parte del nuevo programa de Televisa, pese a que las fronteras se encuentran cerradas debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

“No tengo la menor idea de cómo llegó. Él me habló por teléfono que quería ser parte de ‘Guerreros', me mandó unas fotos maravillosas que justo aquí ya se generó la polémica porque pesaba yo creo que por lo menos 10 kilos menos. Ahorita se va a poner en forma y así fue como llegó”, respondió la productora al ser consultada sobre el ingreso de Porcella.

“En qué transporte, qué vía y cómo se transportó, no tengo la menor idea. Todos los que participan en ‘Guerreros’ llegan aquí y de aquí partimos”, agregó Magda Rodríguez para desvincularse de la polémica que surgió en torno al viaje del también actor.

Asimismo, la productora de ‘Guerreros 2020’ confesó que sí sabía de los escándalos en los que se ha visto involucrado Nicola Porcella. Sin embargo, atinó a decir que algunas cosas habían sido solo “malos entendidos”.

“Yo inclusive hablé con sus productores tratando de verificar parte de la información que gira en redes sociales porque sí me importa mucho la situación de cada uno de ellos. Me dijeron que en un momento dado habían sido malos entendidos, que si había pasado algo que era cuestión de su pareja, pero que se habían puesto más cosas de las que sucedieron”, sostuvo.

Lo que sí no ha sido del agrado de la productora Magda Rodríguez es el físico con el que llegó Nicola Porcella al reality y señaló que debe someterse a una dieta para bajar de peso.

“Finalmente Nicola desde que ha llegado -ya lleva realmente cuatro días- se ha portado muy bien, prometió ponerse a dieta y sobre eso estamos trabajando. Le falta, yo creí que iba a ser un elemento mucho más fuerte y creo que él tiene que trabajar arduamente para llenar las expectativas del Nicola que yo esperaba”, manifestó sobre el desempeño del ‘guerrero'.

