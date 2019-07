Nicola Porcella y Romina Lozano reaparecen juntos y revelan si hay una reconciliación (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Nicola Porcella y Romina Lozano sorprendieron al reaparecer juntos en un enlace en vivo con el programa 'En boca de todos', luego de que hace algunas semanas anunciaron el fin de su relación.

"Yo estoy contento de estar acá con Romina. No (hemos regresado), Romina es mi amiga, saben el cariño que le tengo", expresó el exchico reality al ser consultado por una posible reconciliación.

Por su parte, la ex 'Miss Perú' también negó rotundamente que estén en búsqueda de retomar su relación. "Opción A (amigos simplemente amigos) definitivamente", dijo Romina Lozano al ser interrogada por su situación actual con Nicola Porcella.

Asimismo, el conductor de 'Estás en todas' dejó en claro que conserva una amistad con Romina Lozano y que no tendría problemas en trabajar con ella si es que regresa a 'Esto es Guerra'.

"Yo no tendría palabras malas para Romina, es una chica espectacular, no tendría por qué haber terminado mal tampoco. Siempre lo he dicho, es una chica por la que yo me saco el sombrero y estoy feliz de que le esté yendo bien en la vida", agregó Porcella.

Finalmente, la expareja no tuvo problemas en darse un abrazo ante cámaras tras el pedido que le hicieron las conductoras del programa.