Nicola Porcella: "Sé una buena persona, pero no gastes tiempo en probarlo" (FOTO)

Tras ser involucrado en el caso de Macarena Vélez al revelarse que él también estuvo presente la noche que la exchica reality fue grabada por Adolfo Bazán, Nicola Porcella sorprendió con un claro mensaje en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exintegrante de 'Esto es Guerra' compartió una fotografía en la que aparece de perfil y mirando fijamente a la distancia.

“Be a good person but don’t waste time to prove it (Sé una buena persona, pero no gastes tiempo en probarlo)", escribió Nicola Porcella en su última publicación.

La fotografía del ex 'guerrero' alcanzó más de 12 mil 'me gusta' en solo unas horas y recibió decenas de comentarios positivos de parte de sus seguidores, mientras que otros lo felicitaban por su alejamiento de la televisión.