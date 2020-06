En una transmisión de Instagram, el exconductor de televisión y modelo Nicola Porcella contó sobre su diagnóstico y lo que necesita para salir adelante pese a su Trastorno Límite de Personalidad. Según relató, no solo requiere ayuda médica, sino también apoyo de sus familiares.

“Yo sufro de Trastorno Límite de la Personalidad, que te genera mucha impulsividad y es uno de los rasgos más marcados de la depresión y ansiedad, y que solo se supera con ayuda”, manifestó en su enlace.

El expresentador de “Todo por amor” comentó que hubo un momento en su vida en el que dijo “ya no más” y recién buscó a profesionales de la salud mental cuando tocó fondo.

“Hubo un quiebre en mi vida y dije ‘hasta acá los excesos’... pasé tantas cosas, caí muchas veces, por mi culpa, por mi inmadurez, quería ir tapando huecos, pero al final pisas fondo. Estás abajo y lo único que te queda es subir, pero ya depende de ti y un tratamiento con psiquiatras, psicólogos”, precisó.

Por otro lado, Nicola Porcella confesó que la televisión fue el mayor causante de los problemas que lo desestabilizaron emocionalmente. “Soy consciente que no supe llevar la fama, la vida me cambió de un día para otro y no había madurado lo suficiente, no estaba centrado psicológicamente”, añadió el modelo.

En otro momento, se refirió nuevamente a su comentario de mal gusto que le hizo a Karina Rivera. “Era una broma interna, nos molestábamos así”, manifestó.

