​Nicola Porcella sobre la Miss Trujillo Claudia Meza: "Es la actriz más grande que tiene el Perú" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El ex chico reality Nicola Porcella ha salido al frente para defenderse tras la grave denuncia policial que hizo la Miss Trujillo Claudia Meza, quien aseguró que fue el exguerrero quien exigió que bebieran el trago que presuntamente contenía droga, además de intento de abuso sexual por parte del dueño de la vivienda en Asia. Recordemos que la primera denuncia la hizo Poly Ávila quien aseguró haber sido drogada en la fiesta del 26 de enero.

Es así que el dominical Día D entrevistó a Nicola Porcella y mostró un video donde Claudia Meza aparece junto a Faruk Guillén, a lo que Nicola Porcella se pronunció: "Si estás sentada, al costado, tienes una casa para moverte, no es que te esté persiguiendo, ella sale en el video saludando", se le escucha decir.

Tras esto, la periodista comenta que la Miss Trujillo habría estado fingiendo por tenía miedo, a lo que Nicola Porcella hizo un fuerte comentario: "Ahora, aparte de ser miss también es Meryl Streep, o sea es la actriz más grande que tiene el Perú, es la primera actriz peruana...".

Junto a ello, Nicola Porcella agregó: "La gente inteligente se da cuenta, estás en una casa, no estás en un cuarto, no estás encerrada, no estás en un cuadrado, estás en una casa que estaba llena de gente... ella nos engañó a todos, es primera actriz peruana porque nos engañó a todos, nosotros la vemos saludando a la cámara, saludando a todo el mundo, entonces yo no la veo incómoda, entonces por qué en los otros videos está bailando afuera de la casa, primero acá y después al costado de todo el mundo, ¿por qué no se va a un cuarto a descansar, cierra la puerta y se va?".

DEMANDARÁ A LA MISS TRUJILLO

Nicola Porcella ha anunciado que tomará acciones legales contra la Miss Trujillo Claudia Meza debido a sus fuertes declaraciones: "Igual yo la voy a demandar, igual mi demanda contra esa chica va a ir porque ella en todo momento dice 'Nicola me obligó a tomar el trago', yo nunca la obligué a tomar, en ningún momento la obligué a tomar, eso no pasó, entonces ella va a tener que probar eso porque ella me está poniendo a mí como coautor de algo que no pasó...".

Y sobre la acusación de intento de abuso, Nicola Porcella comentó: "Me parece raro que ella diga que intentaron hacerle algo cuando ha estado con nosotros después".