Nicola Porcella fue consultado por la prensa mexicana sobre el supuesto beso que le dio a Flavia Laos en una discoteca.

En el video de Instarándula, aparece Wendy Guevara, amiga del exchico reality, sin embargo, atrás se obsevar a Nicola y Flavia en una actitud muy cercana.

“Flavia no me estaba besando la verdad hasta risa me da, a Flavia yo la quiero muchísimo Yo dije, tenía que ser mi prensa”, declaró Porcella.

“ En el video estamos en un antro, estábamos con Wendy (…) Flavia es muy amiga mía hace muchos años, la quiero muchísimo, quiere abrirse camino en México (…) Si hubo beso, no hubo beso ”, añadió.

Posteriormente, Nicola afirma que no suele demostrar su afecto en las discotecas.

“ No beso en los antros, no soy de besar en los antros, no me gusta, pero a veces uno se deja llevar. Creo que ya estoy medio viejo para eso ”, concluyó.