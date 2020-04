Nicola Porcella se encuentra muy emocionado con el estreno de Te volveré a encontrar, novela protagonizada por la novia de Paolo Guerrero, Alondra García Miró.

“Me hubiera gustado ver el estreno de la novela con mis compañeros, pero lamentablemente no se podrá. ¿Si estoy preparado para las críticas?, pues siempre estamos expuestos a las críticas buenas y malas. Hay gente que le gusta mi trabajo y a otros no, pero estoy muy tranquilo porque los que trabajaron conmigo se han sentido contentos con mi participación”, contó NIcola a Trome.

Luego continuó con: “cuando surgió ese comentario lo tomé del lado divertido, porque me bromeaba (Jely Reátegui) siempre. Desde que comencé en la actuación siempre estuve con un coach, asistí a varios talleres y para la novela me preparé mucho más. Grabé con mucha gente que me dio confianza y verán otra faceta de mi trabajo”.