Nicola Porcella viaja este fin de semana: "Los amigos no están en la televisión"

El exintegrante de 'Esto Es Guerra' Nicola Porcella anunció que saldrá del Perú este fin de semana tras haber agredido verbalmente, tal como lo aceptó en 'El Valor de la Verdad', a su expareja Angie Arizaga.

“Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender. No me estoy yendo a Miami, sino a la casa de unos familiares fuera”, expresó en diálogo con el diario Trome.

Asimismo, indicó que los amigos no están en la televisión y que los participantes en diferentes programas solo son considerados como números.

"Así es la televisión, un negocio, somos números nada más y hay que aprender que los amigos no están en la tele, pero eso me ayudó a estar cerca de mi familia y emprender negocios con ellos", manifestó.

Como se recuerda, en el programa de Magaly Medina se difundió un video de Nicola Porcella en que se le observa ofuscado, lanzando lisuras al aire y presuntamente discutiendo con Angie Arizaga. Tras las imágenes se ganó críticas, las cuáles lo llevaron a acudir al programa conducido por Beto Ortiz para aclarar lo que pasó.