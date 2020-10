No hay duda que Nicola Porcella ha hecho buenos amigos en México. Una de ellas es la conductora del programa ‘Hoy’ de Televisa, Andrea Legarreta, quien no dudó en elogiar a nuestro compatriota y él no tardó en hacer lo mismo.

Nicola Porcella participó en una secuencia llamada ‘Harina Challenge’ donde los participantes deben contestar con la verdad y darse un baño de harina en el rostro por cada respuesta.

El guerrero peruano no dudó en hacerlo junto a Yurem Rojas, actor, conductor, cantante y comediante mexicano con quien también habría entablado una buena amistad.

Nicola Porcella y Andrea Legarreta se llenan de elogios

Tras su presentación en el programa, Nicola subió una foto junto a Andrea y escribió en su cuenta de Instagram: “Estar en el mismo set con un icono de la televisión mexicana es un sueño. Gracias @andrealegarreta por la humildad y por siempre aconsejarme”.

De inmediato, la conductora mexicana respondió: “El más divertido!! ¡Eres un encanto, ojalá te tengamos pronto trabajando en México!! ¡Arriba Perú!! Somos tus fans!”.

Aunque ella también colgó la misma foto en su red social y escribió: “Uno de los motivos por los que veíamos #Guerreros2020 @nicolaporcella12, eres lo máximo!! #EquipoLeonesForever”. Mientras que él le contestó: “Gracias Andrea por la humildad y buena onda de siempre”.

Nicola Porcella en México

El guerrero peruano Nicola Porcella fue parte del programa mexicano ‘Guerreros 2020’ de Televisa, que es una versión mexicana de ‘Esto es Guerra’. Aunque al principio le fue difícil adaptarse tras el fin de la primera temporada Porcella ya creó lazos de amistad con varias figuras de tierras mexicanas.

