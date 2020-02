Carlos Galdós cuestionó a Nicola Porcella por expectorar un comentario machista contra Karina Rivera y también contra las personas que lo contrataron para conducir el programa ‘Todo por Amor’ que se transmite en Latina.

“Quiero entender algo, cuando te pichicateas, ¿te vuelves más imbécil? Parece que los chicos reality entrenan para volverse más idiotas, algo está pasando. Lo de Nicola Porcella, honestamente es un chico que está en medio de un universo, su entorno, creerá que así son los logros en el caso de las mujeres, logran cosas vinculándose desde vínculos. Quiso hacer un chiste que le salió recontra malo. El responsable no es Nicola, es quien lo contrata. El chico para asumir conducción necesita dos soles más de conocimiento, preparación. Te das cuenta de que se le escapa la chaveta, te das cuenta de que el chico bien ensamblado no está", expresó en radio Capital.

Asimismo, Galdós dio su opinión sobre la capacidad de conducir un programa de Nicola Porcella y dijo que “no rinde”, salvo a que le den un micrófono para saludar.

"En un programa donde se busca el amor y enamorar a la chica y mostrarle tus dotes para ser un caballero, él soltó ese vómito verde a Karina Rivera. ¿Tú crees que algo que conduce Nicola Porcella puede funcionar? ¿Tú crees que de la boca de Nicola Porcella va a salir algo medianamente simpático, creativo? ¿Alguna duda tenían? La responsabilidad es de quien los pone. Te das cuenta un mínimo que ese chico no rinde, salvo para pasar un micrófono, decir hola buenas tardes y que le digan en el prompter qué decir. No tengo nada en contra de Nicola, es un chico muy simpático, pero es como a mí me mandes la responsabilidad de construir un edificio”, afirmó.

Como se recuerda, Nicola Porcella solo duró dos ediciones de ‘Todo por Amor’ tras su comentario sobre Karina Rivera y que desató la indignación de varios personajes del espectáculo.

VIDEO RELACIONADO

Karina Rivera habla sobre polémico comentario de Nicola Porcella

TE PUEDE INTERESAR

► Nicola Porcella sobre Karina Rivera: “Todos mis amigos se la quieren levantar”

► Karina Rivera sobre comentario de Nicola Porcella: “Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso”

► Nicola Porcella fue retirado de ‘Todo por amor’ por polémico comentario

► Magaly Medina sobre Nicola Porcella: “‘Lindo pero bruto’ es su himno” (VIDEO)

MIRA MÁS VIDEOS

Giulliana Barrios sobre salida de Nicola Porcella de programa- diario Ojo

Magaly Medina habló sobre Nicola Porcella