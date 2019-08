Nicola revela que conoce la identidad de quien vendió los videos a Magaly Medina

Síguenos en Facebook

Nicola Porcella respondió en una de las preguntas de 'El Valor de la Verdad' que conoce quién es la persona que vendió los videos mostrados en el programa de 'Magaly Medina' esta semana.

Según la expareja de Angie Arizaga un hombre lo contactó por un mensaje de Instagram y que mandó a investigar a esta persona. Luego conoció que esta persona entrena en un gimnasio.

"Me escriben 'Tengo un video de Angie y tú en Miraflores'. Yo sé quién ha sido la persona que lo vendió. No es alguien del medio. Tontamente me escribió desde su Instagram", dijo Nicola Porcella.

Recordemos que tras presentar el primer video de Nicola Porcella y Angie Arizaga, Magaly Medina reveló que tuvo que pagar dinero para obtener estos videos.

"Este video, que muchos lo querían para 'fondearlo', finalmente lo hemos conseguido. Es cierto, sí, hemos tenido que pagar por él, porque había alguien que ofrecía más plata que nosotros, pero no para pasarlo, sino para fondearlo". indicó la periodista.