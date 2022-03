Nicole Faverón anunció este miércoles que se convirtió nuevamente en madre. La exintegrante de “Esto es Guerra” dio a luz por cesárea a su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Jonas Nitschack.

La exMiss Perú utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores cada detalle del proceso para traer a su hijo al mundo, y publicó una foto donde muestra el rostro de su bebé cuando aún se encontraban en la sala de parto.

“Bienvenido al mundo, Hendrik Konstantin Nitschack Faverón”, escribió la exchica reality, revelando así el nombre de su segundo hijo.

La tierna imagen, donde también aparece su pareja, generó rápidamente la reacción de los usuarios. Mientras muchos la felicitaron por el nacimiento de su pequeño, otros se mostraron asombrados con el nombre del bebé.

“Qué lindo. Aunque de todo solo pude pronunciar Faverón”; “Lindo bebé, pero sin mala onda qué trabalengua de nombres”, “Que comience el deletreo de por vida”, “En español por favor. Traduzcan”, fueron algunos de los comentarios.

Nicole Faveron también sorprendió a sus seguidores al publicar un video del momento en que la someten a una cesárea, el cual fue grabado por ella misma durante la cirugía.

“Si ustedes me preguntan si tenía nervios antes de entrar a la sala de parto hace unas horas, debo decir que ¡claro que sí! Nervios y miedo, o debería decir miedos, primero miedo al dolor de la jeringa entrando por mi columna vertebral para la epidural; miedo a que no me pongan suficiente anestesia y sentir el bisturí, miedo a que algo no esté bien con el bebé o a qué haya un contratiempo en la cirugía”, escribió la exreina de belleza.

