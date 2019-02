Nicole Pillman aparece en enlace en vivo con Latina tras ser excluida (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Nicole Pillman apareció en un enlace en vivo desde Chile para el programa 'Válgame Dios' de Latina luego de que la cantante señaló que el mencionado canal de televisión no la mencionó en una promoción de la transmisión que harían del Festival Viña del Mar 2019, en el que participan Susan Ochoa y ella.

"Entonces (en Latina) pensaron: 'Vamos a apoyar solamente a la cantante que alguna vez formó parte de nuestro canal (Susan Ochoa) y a la otra no, porque aunque no sea artista de otro canal y sea músico independiente no es nuestra amiga, así que a ella no'", manifestó la cantante a través de su cuenta de Facebook.

Tras tomar contacto por video, Nicole Pilman fue felicitada por Rodrigo González y Gigi por la presentación que dio ayer con su canción 'Una misma sangre' en la categoría folclore, pues quedó en segundo puesto con un alto puntaje en esta primera fecha.

"Hola Rodrigo y Gigi, aquí estoy contenta en 'Viña del Mar', festival que es el más grande de Latinoamérica. Estamos muy contentos, muy satisfechos con la presentación en general. Mañana es nuestra segunda presentación y queremos acumular puntos porque son dos fechas", explicó.

La intérprete también dio detalles de su participación. "La competencia no es un concurso de canto. Postulas con un tema, con una canción. Yo postulé con mi tema 'Con una misma sangre' de la categoría folclores. Mi tema ha sido seleccionado entre 600 temas. La que compite es la canción, el premio es para la canción. Se canta la canción dos veces. Luego se suma y se promedia, por eso el premio es la gaviota a mejor canción", explicó.