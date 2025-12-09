En este proceso de transición hacia su nueva etapa como nic, Nicole Zignago. regresa a su tierra para pasar diciembre y fortalecer su vínculo con el público peruano. Su presencia constante en el 2026 ha despertado gran expectativa entre la prensa y los seguidores, especialmente considerando su trayectoria internacional y el interés natural que genera como hija del reconocido cantautor Gian Marco.

“Feliz por ti” presenta una versión más vulnerable, madura y profundamente honesta de la artista. La canción se construye como una narrativa confesional en la que procesa el momento de ver a su expareja con alguien más. Entre el desamor y la aceptación, el tema explora la claridad emocional que caracteriza esta nueva etapa de su vida artística.

Nicole Zignago estuvo nominada al Latin Grammy 2025 a Mejor Canción Pop por “Te Quiero”

Este lanzamiento llega tras su participación en los Latin Grammy 1025, donde celebró su nominación a Mejor Canción Pop por “Te Quiero” y habló sobre la evolución que hoy cristaliza en este sencillo. Nicole —nic— ha sido nominada cuatro veces al Latin Grammy, incluyendo Mejor Nuevo Artista (2022), Mejor Álbum Vocal Pop por Escrita (2024) y Mejor Canción Regional Mexicana por “Canción Para Olvidarte” (2024).

Graduada del Berklee College of Music, nic ha colaborado con figuras como Leonel García, Camilo, Sofía Reyes y Lagos, consolidándose como una de las voces más auténticas del pop latino. Su identidad como parte de la comunidad LGBTQ+ también se refleja en esta nueva etapa, reafirmando la libertad creativa y personal que la inspira hoy.