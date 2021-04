La actriz y cantante Ninel Conde rompió su silencio y se pronunció en una entrevista para “El Gordo y la Flaca” sobre el caso de su “esposo” Larry Ramos, quien el pasado 16 de abril fue detenido en el aeropuerto de Fort Lauderdale por agentes del FBI.

Si bien ya había emitido un comunicado al respecto, esta vez la actriz decidió hablar con Raúl de Molina sobre lo sucedido y aseguró que tiene sentimientos encontrados. La entrevista se realizó en Miami, Florida.

“Decirte que me siento muy bien sería mentirte, pero decirte que me siento completamente perdida también sería mentirte. Dios ha sido mi ancla y en él me refugio, siempre que hay momentos complejos”, contó Conde.

Durante la conversación, la intérprete aclaró que ella no estaba junto a Larry Ramos al momento de su detención, como muchos medios de comunicación aseguraron, y que tanto ella como él decidieron que por ahora “la prioridad es resolver, cada uno, sus problemas legales”.

“Conocí a un hombre muy especial conmigo, en un momento donde yo venía saliendo de una relación muy tormentosa, una relación donde yo había sufrido mucha violencia y llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa, a mi vida y me enamoré”, añadió.

Asimismo, en el programa le consultaron si deseaba separarse de Larry Ramos, a lo que la artista latina confesó que no tiene por qué hacerlo porque realmente no es su esposo. Según dijo Conde, ella y Ramos nunca se casaron por ley y su ceremonia solo fue “espiritual y simbólica”.

Como se recuerda, antes de esta entrevista Ninel Conde emitió un comunicado dirigido a “los medios de comunicación y público en general”. Según explicó, Conde es totalmente ajena a los “hechos suscitados recientemente” en torno a Larry Ramos.

“…También es válido dejar en claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole como algunos han querido dar a entender por darle un tinte más amarillo a la nota”, explicó en su misiva.

Ninel Conde rompe el silencio y lanza este comunicado en el que se dice ajena a la situación que vive su esposo Larry Ramos con su detención, pues su relación personal nunca estuvo vinculada con los negocios de él. #Ventaneando 📺 pic.twitter.com/F7LvoD58nq — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 21, 2021

