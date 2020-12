La actriz Ninel Conde realizó un video en su cuenta de Instagram en vísperas de la Navidad y reveló que no pudo abrazar a su hijo porque Giovanni Medina no se lo permite en medio del juicio que mantienen por la tutela del menor de edad.

En su mensaje público, la celebridad mexicana señaló que le escribió al padre de su hijo, pero no obtuvo respuesta alguna.

Ante esto, la actriz decidió quedarse en la ciudad de México con la única esperanza de poder abrazar a su pequeño, pero ello no pudo ser posible.

“Yo me quedé en México con la ilusión de poder abrazar a mi hijo, pero creo que en el corazón de su papá no está ese deseo y esa voluntad”, contó Conde en un video de Instagram.

“Le escribí y no me contestó. Él (Giovanni Medina) me ignoró... Sé que Dios trabajará y que Dios tiene en manos a mi hijo. No perdí la esperanza hasta el último día y me quedé en la ciudad de México para poder darle un abrazo de Navidad a mi hijo. Sin embargo, Dios es nuestro abogado y nuestra justicia y pronto se hará justicia”, añadió.

Por su parte, Giovanni Medina compartió una fotografía en la que aparece junto a su hijo para expresar sus buenos deseos a sus seguidores.

“Les deseamos muy feliz Navidad, que el amor de Dios abunde en su corazón”, escribió Medina en la mencionada imagen.

VIDEO RECOMENDADO

Ninel Conde: la cronología de su fallido romance con Giovanni Medina y su súplica a López Obrador

Ninel Conde: la cronología de su fallido romance con Giovanni Medina y su súplica a López Obrador