Niurka Marcos fue una de las primeras en dar a conocer su opinión sobre la noticia del matrimonio entre Gabriel Soto e Irina Baeva. La actriz y cantante cubana no dudó en desearle lo mejor a la pareja; no obstante, enfatizó que para ella el matrimonio no garantiza nada en una relación.

“La verdad es que vivir la aventura del matrimonio, de escoger la ropa, la lista de invitados, de gastar un montón de dinero, algo estúpido, pero vale la pena vivir la aventura. No le aportará nada, ni más ni menos, no hará más sólida ni menos sólida la relación”, dijo Marcos a las cámaras de “Despierta América”.

En otro momento, la actriz de “La fea más bella” se refirió al impacto que pueda tener el matrimonio de Soto e Iriana en la vida de las hijas que el actor tiene con Geraldine Bazán.

“Yo digo que si ellos dos, la mamá y el papá, son lo suficientemente inteligentes no tiene por qué dañarle. Por ejemplo, Juan y yo hicimos una locura en el pasado, casi nos matamos, nos dijimos horrores, y tuvimos la habilidad e inteligencia de adelantarnos a la maldad y preparar a Emilio”, puntualizó.

Para Niurka Marcos, el video íntimo de Soto no fue filtrado de casualidad y -para ella- hay personas malintencionadas detrás de ello. Finalmente, le sugirió al artista mexicano que deje ese episodio en el pasado.

“Qué gusto haberlo conocido para todas las mujeres y gays, aquí nada se escapó y no fue por arte de magia, eso fue o una maldad, o una presunción que se hizo el mismo. Gabriel, next, sé feliz y cásate, qué bueno que tu novia te apoyó y sigue contigo”, acotó.

