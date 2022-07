La expareja del futbolista Jefferson Farfán, Melissa Klug, fue cuestionada sobre el atuendo de la cantante Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2022. El vestido de la salsera causó diversas opiniones en los programas de espectáculos.

“¿Qué te pareció el vestido de la ‘Yaha’?”, le preguntó la reportera. Klug atinó a negar haber visto a la artista en dicha premiación. “No la veo. ¿Sabes lo que he visto? He visto a Kimberly García que ha ganado dos medallas de oro”, expresó, con burla.

La reportera le mencionó que Plasencia se consideraba la “primera peruana que pisa escenarios grandes“. Al respecto, Klug respondió: “No sé, no lo he visto, no sigo lo que no me importa, no veo lo que no me importa”.

Melissa Klug arremete contra Jefferson Farfán por no asistir a la primera comunión de su hijo

A Melissa Klug no le gustó que Jefferson Farfán no estuviera presente en la Primera Comunión de Jeremy, el menor de sus hijos con el futbolista, ausencia que se notó en las fotos que compartió en redes sociales.

Y lo dejó en claro en unas recientes declaraciones que ofreció al diario Trome, donde evidenció su fastidio porque el jugador de Alianza Lima no estuviera en un evento tan especial para el más pequeño de sus vástagos.

“No, no pudo (asistir). Le informó a Adriano que estaba entrenando y no sé qué más, pero bueno, me imagino que tuvo muchas cosas que hacer. (Debe tener presión por el fútbol y el inicio de la nueva temporada)... Me imagino”, dijo.

Y no perdió tiempo para mandarle una indirecta al delantero de ALianza Lima. “Es que estos son los momentos especiales en la vida de nuestros hijos, porque son únicos y no se repiten”, aseguró.

La ‘Blanca de Chucuito’ también reveló todo lo que sintió ese día. “No sabes la emoción que sentí al verlo entrando a la iglesia, es increíble lo rápido que crecen, ya mi Jeremy tiene 10 años, ahora solo me queda mi Xixi (su nieta)”, contó.

“Estaba muy emocionada, por momentos se me quebró la voz cuando lo escuché hablar en el altar. Con Adriano (su otro hijo) también fue igual, él también hizo su comunión a los 10 años”, finalizó respecto al tema.