Noel Schajris enfrenta los nuevos tiempos en la industria musical con retos ambiciosos que no hacen más que reafirmar su pasión por la música. El cantautor, quien se encuentra actualmente en Lima grabando “La Voz Perú” y anuncia concierto con “Sin Bandera” el 11 de junio en Arena Perú, está más que entusiasmado con una apuesta que se traduce en su propio sello discográfico con el que busca apoyar a los nuevos valores de la canción.

“Van a ser tres años que decidí dar un un paso importante en mi carrera solista y aposté por probar un camino de independencia con mi propia estructura, con mi propia disquera, mi propia plataforma. Fue cómo bajarse de un acorazado, un barco grande y de repente decir: ‘bueno, tengo mi barquito, está bien bonito el lujoso, pero vamos a ver cómo se siente capitanear este y la verdad que hasta hoy ha sido una experiencia con grandes olas; pero generalmente ha sido una aventura de mares calmos y soleados con una pesca preciosa.

Un reto arriesgado en medio de una industria que está en constante cambio...

Pero la verdad estoy muy satisfecho con este nuevo camino porque generé la disquera de mis sueños, esa en la que el artista es dueño de su arte, donde tiene una retribución monetaria importante. Busco esa misma bendición que generamos para mi propia carrera para los que se lo merecen en el mundo latinoamericano y mundial que no necesariamente quieren hacer lo que está de moda y defienden lo que yo creo; la música desde el corazón, la poesía y el arte.

Ir en contra de la tendencia mundial supone todo un reto...

Pero hay un público, porque si no fuera así yo no existiría, no se seguirían llenando estadios y auditorios con Sin Bandera y teatros yo como solista. Si es que no estuviera ese público ahí yo te diría, bueno, ya estamos jodidos, pero no, el club es grande, solo hay que saberles llegar y hay que ser coherentes con lo que amas. Dynamo Producciones está ahí para ellos.

¿En esto tiempos a qué se enfrentan los que recién se inician en el negocio de la musica?

En lo personal, siento que el gran desafío y el gran obstáculo a vencer es algo que se inició como una bendición, pero que ahora genera una saturación de información. Significa que hay 7 000 canciones cada viernes y cada semana hay 10 000 canciones que salen en el mundo y eso es un océano de información, de música, de contenido. Ya no se sabe para donde voltear, entonces buscamos constantemente a los virales, por ejemplo.

Lo viral es una buena vitrina para exponer la música.

Me encanta la etimología y me encanta ver cómo llamamos a las cosas, y no es casualidad que llamemos como algo mortífero, a algo que también nos beneficia. Entonces, más que buscar lo viral, hay que buscar la autenticidad y la propuesta que nos hace felices.

Hay que buscar el justo equilibrio entre el talento y saber venderse

Yo sé cómo funciona el mundo y de qué manera poder bucear en este océano de información. Hay muchos temas buenos, pero en este mundo que vivimos, definitivamente que la inversión que dispongas va a determinar su alcance, pero muchas veces no tiene que ver con la cantidad de dinero invertido, sino cómo lo invertí. Hay maneras muy inteligentes que estamos aprendiendo en los últimos años de cómo realmente hacer campañas en redes sociales, lo qué realmente funciona y lo que te hace viral.

Lo que si funciona televisivamente es La Voz y estás en la versión peruana. ¿Te animarás a compartir grabaciones con tus compañeros de programa?

Totalmente, ya tenemos la canción que vamos a grabar con la maestra Eva, ya se la propuse y le encantó la idea, eso va a suceder. También sé qué canción voy a grabar con Daniela y la que voy a hacer con Christian Yaipén, a mis compañeros los adoro, los 3 son espectaculares. Vamos a interactuar y hacer cositas lindas, son esas personas, esos seres humanos de los que es imposible no encariñarse.

